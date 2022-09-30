Півзахисник "гірників" Михайло Мудрик випередив партнерів по команді у боротьбі за звання найкращого гравця місяця.

Прес-служба Шахтаря повідомила результати голосування вболівальників щодо найкращого гравця команди у вересні. Нагорода дісталася Михайлу Мудрику.

Мудрик назвав футболіста, з якого бере приклад: "Він надихає мене самовіддачею і вірою в себе"

21-річний вінгер набрав 75% голосів і випередив Мар’яна Шведа, Тараса Степаненка та Миколу Матвієнка.

Нагадаємо, у вересні Мудрик провів за Шахтар 3 матчі – один в УПЛ та два у Лізі чемпіонів, де відзначився 2 голами та 2 асистами.

Вже завтра, 1 жовтня, Михайло зможе покращити свою статистику – у поєдинку 5-го туру УПЛ Шахтар зустрінеться з Металістом.

"Мудрик створений для АПЛ", але Реал може перехопити гравця збірної України – рідкісний ажіотаж і курйозний конфуз