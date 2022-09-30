Шахтар назвав найкращого гравця команди у вересні
Півзахисник "гірників" Михайло Мудрик випередив партнерів по команді у боротьбі за звання найкращого гравця місяця.
Прес-служба Шахтаря повідомила результати голосування вболівальників щодо найкращого гравця команди у вересні. Нагорода дісталася Михайлу Мудрику.
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21-річний вінгер набрав 75% голосів і випередив Мар’яна Шведа, Тараса Степаненка та Миколу Матвієнка.
Нагадаємо, у вересні Мудрик провів за Шахтар 3 матчі – один в УПЛ та два у Лізі чемпіонів, де відзначився 2 голами та 2 асистами.
Вже завтра, 1 жовтня, Михайло зможе покращити свою статистику – у поєдинку 5-го туру УПЛ Шахтар зустрінеться з Металістом.
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