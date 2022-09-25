"Мені комфортніше грати ближче до бокової лінії, де я можу реалізувати весь свій потенціал у грі один в один.

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Я маю набагато більше простору, коли граю на фланзі, там я можу створювати ще більше моментів. В центральній частині поля більше гравців, але я можу нормально грати і там.

Роналду надихає мене самовіддачею та вірою в себе. Мені подобається його стиль гри. Я відчуваю себе на полі так, як і він – вінгером", – цитує Мудрика The Times.

Нагадаємо, у поточному сезоні Мудрик провів за Шахтар 5 матчів, в яких забив 2 голи і віддав 3 результативні передачі. Його контракт з "гірниками" чинний до кінця 2026 року. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 15 млн євро, в той час як донеччани підняли планку вже до 60 мільйонів.

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