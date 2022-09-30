Полузащитник "горняков" Михаил Мудрик опередил партнеров по команде в борьбе за звание лучшего игрока месяца.

Пресс-служба Шахтера сообщила результаты голосования болельщиков за лучшего игрока команды в сентябре. Награда досталась Михаилу Мудрику.

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21-летний вингер набрал 75% голосов и опередил Марьяна Шведа, Тараса Степаненко и Николая Матвиенко.

Напомним, в сентябре Мудрик провел за Шахтер 3 матча – один в УПЛ и два в Лиге чемпионов, где отличился 2 голами и 2 ассистами.

Уже завтра, 1 октября, Михаил сможет улучшить свою статистику – в поединке 5-го тура УПЛ Шахтер встретится с Металлистом.

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