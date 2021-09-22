"Гірники" розібралися з підопічними Мірчі Луческу на НСК Олімпійський у матчі за Суперкубок України-2021.

Завойований Суперкубок України-2021 став першим трофеєм Роберто Де Дзербі на посаді головного тренера Шахтаря. А от для "помаранчево-чорних" ця нагорода вже є 9-ю в історії клубу. За кількістю здобутих Суперкубків Шахтар наздогнав київське Динамо, вигравши цей трофей вперше з 2017 року.

Шахтар – Динамо – відео голів

Інші українські команди жодного разу не ставали володарями Суперкубка. Зауважимо, що "гірники" перервали гегемонію киян у турнірі. Останні три матчі за Суперкубок України вигравали кияни (1:0, 2:1 та 3:1).

Вже 3-го жовтня Динамо може взяти реванш – команди зустрінуться на НСК Олімпійський вже в рамках чемпіонату України.

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