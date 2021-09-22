Перенесений на осінь бій між володарями золотого дубля та віце-чемпіонами України всі чекають з особливим нетерпінням. Перша дуель Де Дзербі та Луческу. Іскри летіли вже на прес-конференції тренера Шахтаря. Динамо завойовувало звітний трофей 9 разів. Донеччани брали Суперкубок України у решті 8 випадках. Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Динамо на "Футбол 24", стартував о 21:00. Цей турнір кияни вигравали частіше і в особистих зустрічах (8:5). Не забуваємо і про чемпіонат. Команда Луческу наразі захищає титул, очолюючи турнірну таблицю УПЛ. Підопічні Де Дзербі відстають на 3 очки. Уже 3 жовтня принципові суперники зійдуться в новій очній битві – за перше місце Прем'єр-ліги, а перед тим їх чекає новий тур ЛЧ.

Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок України

Уже на 2 хвилині Ісмаїлі так агресивно пішов у боротьбу, що високо задертою ногою врізав у голову Матвієнка. Одноклубник бразильця з закривавленим чолом не може повернутися у гру. Постраждав у цьому епізоді й Супряга, що завело табір гравців і тренерів динамівців. Серйозна така суперечка, італійські тренери активно щось з'ясовують з Вукоєвічем. Якщо заміни не уникнути, потрібно або випускати Кривцова, або робити ще одну, бо Де Дзербі вмістив у старті лише 4 українців. Ще й у Майкона якісь проблеми, а це лише 7 хвилина. Замотали таки Матвієнка. Хвилин 5 донеччани були в меншості.

Шахтар – Динамо – відео голів

Бойко ледь не привіз гол, розігруючи у своєу штрафному з захисниками. Різкий Патрік агресивно наскочив на голкіпера, але Денис встиг виправитися. Кілька вибухових контратак Динамо. В одній з них Супряга взяв гру на себе, уник офсайду після пасу Де Пени, легко обіграв Марлона і пробив у ближній кут – стійка врятувала Пятова, а Циганкову сантиметра не вистачило для добивання у порожні ворота. Буяльський знаходить купу простору в центрі штрафного, кіпер Шахтаря витягує снаряд з-під поперечини. Це Кендзьора класно обігрався з Циганковим і віддав ідеальний пас у другий темп.

Педрінью ледь не повторив Монако. Пройшов кількох киян і знайшов Патріка, який у розріз віддав на Траоре. Лассіна не влучив з вбивчої позиції, хоча там ще й невеликий офсайд був. Кровоточить голова Матвієнка, суддя змушує покинути поле. Марлос і Траоре у кілька швидких стіночок ледь не пройшли весь захист – працює підстраховка імені Забарного вже на межі воротарського. На 30 хвилині Марлон і Додо розіграли на правому фланзі, Марлос переграв Кендзьору в повітрі, а Траоре ударом від стійки приголомшив киян.

Почалося. Марлон вибив м'яч в аут, нібито той здувся. Де Пена вкинув своїм, вимагаючи не повертати володіння супернику. Патрік і Марлос грубо атакували уругвайця. Жовта Алану. Суддя показує, що такі речі, як вибивання за межі поля, мають відбуватися лише після його свистка. Тайм, сповнений розбірок і зупинок – хвилин 5 можна додавати, але у підсумку Коваленко компенсовує лише дві. Шахтар з двох ударів забив і веде. Динамо з трьох пострілів максимум не витиснуло, а так доволі рівна гра.

Легко проходить Шахтар високий пресинг киян. Марлос протягнув і через Майкона віддав під удар Степаненку – рикошет від Забарного, рятівна стійка. "Гірники" вимагають пенальті. Майкон влучив у плече Буяльському, все чисто. Динамо розіграло комбінаційну атаку, удар Циганкова з меж штрафного заблокував Марлон. Миттєва відповідь Шахтаря. Педрінью розібрався в центрі, закинув на фланг, Ісмаїлі без перешкод віддав, Траоре замкнув у порожні.

Два поспіль моменти Динамо лівим флангом. Миколенко класно знайшов у штрафному Де Пену, а далі Буяльський накидав на воротарський – снаряд з рикошетом від Марлона вилетів поруч зі стійкою. Міг і повинен був забивати уругваєць. Миколенко через Буяльського, скидання Супряги під удар, порятунок від Пятова. Неприпустима помилка Сидорчука, до якого перед тим намагався докричатися Луческу. Алан Патрік біг сам з центра поля, Забарний запізно зреагував, в Бойка не було шансів.

Гармаш, Андрієвський і Караваєв замість Супряги, Сидорчука та Кендзьори на 67-й. Знімає Луческу чи не головних антигероїв фіаско. Де Дзербі відповідає Кривцовим і Соломоном. Замість Марлоса та Ісмаїлі. Вітінью міняє Де Пену на 70 хвилині. Шапаренко і Сирота геть не встигають за Додо – дві закономірні жовті. Буяльський красиво розмалював ходи комбінації. Притримав м'яч, віддав праворуч. Караваєв теж блискуче знайшов Циганкова на 15 метрах – дуже невлучний удар.

Антоніо та Сікан замість Степаненка і Траоре. Купа замін, зупинок і грубих фолів. Жовта навіть Де Дзербі, який вже не вперше надто емоційно стрибає до судді. Андрієвський класно закинув з глибини на Вітінью. Бразилець скинув назад, але Буяльський бере приклад з Циганкова і лупить у блок. Гармаш спочатку накидав на дальню стійку, а потім змарнував подарунок Додо, який обрізався біля свого штрафного. Не дуже прицільно пробив Денис. І цей удар – символ дуелі у виконанні Динамо. Кияни точно награли на як мінімум кращий рахунок, але в реалізації поступилися тотально.