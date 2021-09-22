"Горняки" разобрались с подопечными Мирчи Луческу на НСК Олимпийский в матче за Суперкубок Украины-2021.

Завоеванный Суперкубок Украины-2021 стал первым трофеем Роберто Де Дзерби на посту главного тренера Шахтера. А вот для "оранжево-черных" эта награда уже является 9-й в истории клуба. По количеству добытых Суперкубков Шахтер догнал киевское Динамо, выиграв этот трофей впервые с 2017 года.

Шахтер – Динамо – видео голов

Другие украинские команды ни разу не становились обладателями Суперкубка. Заметим, что "горняки" прервали гегемонию киевлян в турнире. Последние три матча за Суперкубок Украины выигрывали киевляне (1:0, 2:1 и 3:1).

Уже 3 октября Динамо может взять реванш – команды встретятся на НСК Олимпийский уже в рамках чемпионата Украины.

Шахтер разгромил Динамо и завоевал Суперкубок Украины – Де Дзерби легко переиграл Луческу в дебютной дуэли тренеров