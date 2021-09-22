Шахтар зустрічалося з Динамо у перенесеному матчі за Суперкубок України-2021. Дивіться відео голів та огляд матчу Шахтар – Динамо на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Динамо на "Футбол 24", стартував о 21:00. Поєдинок за Суперкубок України-2021 приймав київський НСК Олімпійський, а Мірча Луческу вперше протистояв Роберто Де Дзербі.

Кияни мали в активі 9 завойованих трофеїв, у Шахтаря був на один Суперкубок менше. Цікаво, що вже 3 жовтня принципові суперники зійдуться в новій очній битві на Олімпійському – за перше місце Прем'єр-ліги. Наразі Шахтар відстає від Динамо в УПЛ на 3 очки.

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Динамо володіло ініціативою, але забив Шахтар. На 30-й хвилині Лассіна Траоре ударом головою з меж воротарського вразив ворота Дениса Бойка.

Шахтар – Динамо: відео гола Траоре (на YouTube)

На 54-й хвилині Траоре оформив дубль, вразивши порожні ворота після прострілу Ісмаїлі.

Шахтар – Динамо: відео гола Траоре (на YouTube)

На 61-й рахунок став розгромним – класним ударом з-за меж штрафного відзначився Алан Патрік.

Шахтар – Динамо: відео гола Патріка (на YouTube)