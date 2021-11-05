Шахтар націлився на форварда Металіста – "гірники" готові заплатити за бразильця у 40 разів дорожче
Донецький клуб вирішив згадати старі часи і підсилитись легіонером харківського клубу.
Шахтар зробив пропозицію Металісту щодо трансферу нападника Матеуса Пейшото, повідомляє журналіст Євген Кузьменко на своїй сторінці у соціальній мережі Telegram.
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"Гірники" готові викласти за 25-річного форварда близько 5-6 млн євро.
Нагадаємо, Пейшото приєднався до Металіста влітку 2021 року з бразильського РБ Брагантіно за 150 тисяч євро. У футболці харківського клубу він провів 14 матчів у всіх турнірах, в яких забив 13 голів і віддав 1 результативну передачу. Transfermarkt оцінює гравця в 1 млн євро.
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