Шахтар зробив пропозицію Металісту щодо трансферу нападника Матеуса Пейшото, повідомляє журналіст Євген Кузьменко на своїй сторінці у соціальній мережі Telegram.

Металіст визначився з тренером на УПЛ

"Гірники" готові викласти за 25-річного форварда близько 5-6 млн євро.

Нагадаємо, Пейшото приєднався до Металіста влітку 2021 року з бразильського РБ Брагантіно за 150 тисяч євро. У футболці харківського клубу він провів 14 матчів у всіх турнірах, в яких забив 13 голів і віддав 1 результативну передачу. Transfermarkt оцінює гравця в 1 млн євро.

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