Шахтер сделал предложение Металлисту по трансферу нападающего Матеуса Пейшото, сообщает журналист Евгений Кузьменко на своей странице в социальной сети Telegram.

Металлист определился с тренером на УПЛ

"Горняки" готовы выложить за 25-летнего форварда около 5-6 млн евро.

Напомним, Пейшото присоединился к Металлисту летом 2021 года из бразильского РБ Брагантино за 150 тысяч евро. В футболке харьковского клуба он провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает игрока в 1 млн евро.

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