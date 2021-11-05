Шахтер нацелился на форварда Металлиста – "горняки" готовы заплатить за бразильца в 40 раз дороже
Донецкий клуб решил вспомнить старые времена и усилиться легионером харьковского клуба.
Шахтер сделал предложение Металлисту по трансферу нападающего Матеуса Пейшото, сообщает журналист Евгений Кузьменко на своей странице в социальной сети Telegram.
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"Горняки" готовы выложить за 25-летнего форварда около 5-6 млн евро.
Напомним, Пейшото присоединился к Металлисту летом 2021 года из бразильского РБ Брагантино за 150 тысяч евро. В футболке харьковского клуба он провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает игрока в 1 млн евро.
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