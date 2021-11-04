"У Кучера повна довіра. І з боку президента, і з боку директора клубу, і з боку гравців. Мені здається, росте добрий тренер у Харкові.

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Він буде тренером Металіста в УПЛ", – заявив журналіст у своїй програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, влітку 2020-го Олександр Кучер очолив Металіст та вивів команду у Першу лігу, де харків'яни зараз впевнено лідирують. Раніше у ЗМІ ширились чутки, що президент клубу Олександр Ярославський може повернути у тренерське крісло Мирона Маркевича.

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