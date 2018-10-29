Шахтар перед Класичним випустив яскраве промо, пригадавши свої найкращі матчі проти Динамо

Прес-служба Шахтаря підготувала спеціальне промо напередодні центрального матчу 14 туру УПЛ проти Динамо.

На відео можна побачити кадри найяскравіших виступів "гірників" в останніх матчах проти "біло-синіх".

Шахтар – Динамо: у Харкові з’явилась незвична афіша поєдинку​​​​​​​

Нагадаємо, матч 14 туру чемпіонату України між донецьким Шахтарем та київським Динамо відбудеться 3 листопада у Харкові. Час початку гри – 17:00. Текстова онлайн-трансляція поєдинку на сайті Футбол 24.

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