toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТОТТЕНХЕМ - МАНЧЕСТЕР СІТІ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ДИНАМО - ЛЬВІВ ВІШАЙ ШРІВАДДАНАПРАБХА

Шахтар перед Класичним випустив яскраве промо, пригадавши свої найкращі матчі проти Динамо

15:47 372 Читать на русском
Шахтар перед Класичним випустив яскраве промо, пригадавши свої найкращі матчі проти Динамо
Шахтар – Динамо / фото із соцмереж

Прес-служба Шахтаря підготувала спеціальне промо напередодні центрального матчу 14 туру УПЛ проти Динамо.

На відео можна побачити кадри найяскравіших виступів "гірників" в останніх матчах проти "біло-синіх".

Шахтар – Динамо: у Харкові з’явилась незвична афіша поєдинку​​​​​​​

Нагадаємо, матч 14 туру чемпіонату України між донецьким Шахтарем та київським Динамо відбудеться 3 листопада у Харкові. Час початку гри – 17:00. Текстова онлайн-трансляція поєдинку на сайті Футбол 24.

Тайсон повернувся в основну групу Шахтаря і може зіграти з Динамо

Україна14 тур

Шахтар - Динамо: Субота 03 листопада 2018

Шахтар
до матчу
4
дн
:
18
год
:
17
хв
Динамо
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Динамо Динамо Відеоновини Шахтар Шахтар Шахтар - Динамо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
2
хв
Бертон Альбіон
21:45
Ноттінгем Форест
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук