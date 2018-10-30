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Шахтер перед Классическим выпустил яркое промо, вспомнив свои лучшие матчи против Динамо

29 октября 15:49 103 Читати українською
Шахтер перед Классическим выпустил яркое промо, вспомнив свои лучшие матчи против Динамо
Шахтер – Динамо / фото из соцсетей

Пресс-служба Шахтера подготовила специальное промо накануне центрального матча 14 тура УПЛ против Динамо.

На видео можно увидеть кадры самых ярких выступлений "горняков" в последних матчах против "бело-синих".

Шахтер – Динамо: в Харькове появилась необычная афиша поединка​​​​​​​

Напомним, матч 14 тура чемпионата Украины между донецким Шахтером и киевским Динамо состоится 3 ноября в Харькове. Время начала игры – 17:00. Текстовая онлайн-трансляция поединка на сайте Футбол 24.

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Украина14 тур

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 03 ноября 2018

Шахтер
до матча
4
дн
:
16
час
:
56
мин
Динамо Киев
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