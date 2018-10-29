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Тайсон повернувся в основну групу Шахтаря і може зіграти з Динамо

14:12 555 Читать на русском
Тайсон повернувся в основну групу Шахтаря і може зіграти з Динамо
Тайсон / фото: ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Тайсон відновився після травми, отриманої у матчі 11-го туру УПЛ проти Зорі.

Очікувалося, що через пошкодження внутрішньої бокової зв'язки колінного суглоба Тайсон пропустить близько місяця.

Втім, вже сьогодні, 29 жовтня, бразилець повернувся до повноцінних тренувань з командою. Футболіст займався в загальній групі без будь-яких обмежень.

КДК не змінив рішення арбітра щодо фолу Харатіна на Тайсоні, бо не має таких повноважень

Таким чином, у капітана "гірників" є всі шанси набрати оптимальну форму до матчу з Динамо, який відбудеться 3 листопада в Харкові.

У той же час, інший лідер Шахтаря Марлос продовжує заняття за індивідуальною програмою. Терміни його повернення в загальну групу поки невідомі.

Україна14 тур

Шахтар - Динамо: Субота 03 листопада 2018

Шахтар
до матчу
4
дн
:
18
год
:
16
хв
Динамо
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Теги
Тайсон Тайсон Шахтар Шахтар Шахтар - Динамо
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