Тайсон повернувся в основну групу Шахтаря і може зіграти з Динамо

Півзахисник Шахтаря Тайсон відновився після травми, отриманої у матчі 11-го туру УПЛ проти Зорі.

Очікувалося, що через пошкодження внутрішньої бокової зв'язки колінного суглоба Тайсон пропустить близько місяця.

Втім, вже сьогодні, 29 жовтня, бразилець повернувся до повноцінних тренувань з командою. Футболіст займався в загальній групі без будь-яких обмежень.

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Таким чином, у капітана "гірників" є всі шанси набрати оптимальну форму до матчу з Динамо, який відбудеться 3 листопада в Харкові.

У той же час, інший лідер Шахтаря Марлос продовжує заняття за індивідуальною програмою. Терміни його повернення в загальну групу поки невідомі.