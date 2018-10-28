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Шахтар – Динамо: у Харкові з’явилась незвична афіша поєдинку

23 жовтня 20:33 2996 Читать на русском
Шахтар – Динамо: у Харкові з’явилась незвична афіша поєдинку
Шахтар – Динамо / УПЛ

Цікава афіша центрального матчу 14 туру УПЛ Шахтар – Динамо з’явилась у харківському метро.

Плакат зроблений у стилі UFC, а на афіші красується напис: "Світ дивиться. Фонсека проти Хацкевича". Разом з тим, з боків плакату розташовані обличчя головних тренерів Шахтаря та Динамо.

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Цікавою деталлю є те, що очі Паулу Фонсеки та Олександра Хацкевича світяться кольорами своїх клубів. У наставника Шахтаря – помаранчевим, у тренера Динамо – синім. Відповідне фото афіші оприлюднив сайт телеканалів "Футбол 1/2".

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Нагадаємо, матч 14 туру чемпіонату України між Шахтарем та Динамо відбудеться 3 листопада у Харкові. Час початку гри – 17:00.

Україна14 тур

Шахтар - Динамо: Субота 03 листопада 2018

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