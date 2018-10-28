Шахтар – Динамо: у Харкові з’явилась незвична афіша поєдинку

Цікава афіша центрального матчу 14 туру УПЛ Шахтар – Динамо з’явилась у харківському метро.

Плакат зроблений у стилі UFC, а на афіші красується напис: "Світ дивиться. Фонсека проти Хацкевича". Разом з тим, з боків плакату розташовані обличчя головних тренерів Шахтаря та Динамо.

Гвардіола: Якщо Фонсека з'явиться в якійсь із топ-ліг, то підтвердить свою якість

Цікавою деталлю є те, що очі Паулу Фонсеки та Олександра Хацкевича світяться кольорами своїх клубів. У наставника Шахтаря – помаранчевим, у тренера Динамо – синім. Відповідне фото афіші оприлюднив сайт телеканалів "Футбол 1/2".

УЄФА привітав Хацкевича з Днем народження, згадавши гол білоруса у ворота Реала

Нагадаємо, матч 14 туру чемпіонату України між Шахтарем та Динамо відбудеться 3 листопада у Харкові. Час початку гри – 17:00.