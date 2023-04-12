"Дмитрий Крыськив больше не поможет Шахтеру в этом сезоне. Полузащитник Шахтера получил роковую травму в игре против Львова. В борьбе за мяч игрок неудачно поставил правую ногу, по которой сыграл Максим Грисьо. Как итог, произошла внешняя ротация стопы, что привело к разрыву связок голеностопа.

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В случае такой травмы, как правило, разрывается медиальная группа связок голеностопа, а именно дельтовидная связка. Также очень часто разрывается межкостный синдесмоз между берцовыми костями. Кажется, игроку повезло обойтись без переломов, которые часто бывают при такой травме.

Итак, сейчас Крыськиву надо будет тщательно сконцентрироваться на восстановлении, которое может составить 2-3 месяца ввиду того, насколько важную роль медиальная группа связок имеет в обеспечении стабильности сустава. Ожидаем официальную информацию из клуба и степень повреждения связки, но, учитывая увиденное, можно ожидать, что игрок пропустит остаток сезона, как и Евро U-21, которое состоится в июне", – написал Бабелюк в своем Telegram-канале.

Напомним, в текущем сезоне Крыськив провел за Шахтер 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 4 ассиста.

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