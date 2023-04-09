Ворскла у 20-му турі УПЛ мінімально здолала Інгулець (1:0), перервавши свою п'ятиматчеву безвиграшну серію. На 34-й хвилині матчу хавбек "зелено-білих" Владлен Юрченко травмувався і покинув поле. Після обстеження лікарі озвучили невтішний діагноз – розрив меніска суглоба лівої ноги.

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"Зламався на рівному місці, без жодних явних причин. Треба лягати на операцію. Де саме – вирішуємо зараз. Але думаю, що це буде Україна. Якщо все пройде нормально, повернуся до тренувань через 4 тижні", – сказав Юрченко у коментарі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, Владлен перейшов у Ворсклу у вересні 2022 року з Риги. У поточному сезоні провів за команду Віктора Скрипника 17 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 1 асист. Його контракт з полтавцями чинний до літа 2025 року.

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