Донецький Шахтар, як і більшість українських клубів, всіляко намагається наближати перемогу України над російськими окупантами.

"Гірники" передали Збройним силам України одяг на суму понад 1 мільйон гривень, повідомляє прес-служба клубу.

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Теплі речі отримав мотопіхотний батальйон 72-ї окремої механізованої бригади. До комплектів увійшли термоформа та верхній одяг, що допоможе українським воїнам зігрітись за холодних погодніх умов.

Нагадаємо, сьогодні 24-й день повномасштабної війни Росії проти України. Наші оборонці продовжують мужньо давати відсіч непроханим гостям.

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