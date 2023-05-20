"Ні, Траоре не зіграє в цьому сезоні, він не гратиме три місяці. І під дуже великим знаком питання Мар'ян Швед, так само і Юхим Конопля. Це вкрай важливі футболісти, які у той період, коли ми були на піку форми, грали.

Лідер Шахтаря опинився у списку трансферних цілей Де Дзербі

У Траоре нове ушкодження. Тендиніт квадрицепсу. Гадаю, до початку зборів він буде готовий. Це важливий футболіст для нас, для нашого футболу. Особливо на чужій половині поля, де він грає корпусом дуже добре, дає "кисень" нашим вісімкам, вінгерам. Тобто дуже кваліфікований футболіст, що й говорити.

Плюс до втрат Михайло Мудрик, про якого ніхто не говорить, ніби його не було ніколи в команді, так? Плюс Петряк, який ще травмувався. Але замість того, щоб падати, ми перемагали й перемагаємо, ми – одне ціле, б’ємося один за одного, створюємо моменти, навіть набагато більше забиваємо, ніж до зимової перерви. У цілому ми – команда, що найбільше забиває та найменше пропускає. І було б логічніше, щоб такі матчі ми вигравали з більшим рахунком, але бувають такі фінали, про які я сказав", – цитує Йовічевіча прес-служба Шахтаря.

Шахтар переміг Верес і знову обійшов СК Дніпро-1 – матч пройшов з вболівальниками, хоча УПЛ погрожувала зняти очки