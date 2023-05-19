Влітку команда Роберто Де Дзербі зазнає серйозних кадрових змін. Брайтон уже купив Жоау Педро та близький до підписання Джеймса Мілнера. Подальші трансфери будуть залежати від продажів, оскільки до кількох лідерів Брайтона є серйозний інтерес.

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За інформацією The Athletic, одним із тих, кого може підписати Брайтон, став Микола Матвієнко. Українець міг би підсилити проблемну позицію – лівого центрального захисника. Окрім того, за потреби може без проблем закрити лівий фланг.

Зазначається, що Матвієнко – лише другий у списку штабу Де Дзербі. Передусім Брайтон хоче спробувати викупити Леві Колвілла у Челсі. Щоправда, дотиснути лондонців буде проблематично, адже вони налаштовані зберегти свого вихованця, який наразі виступає у складі "чайок" на правах оренди.

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