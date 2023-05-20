"Нет, Траоре не сыграет в этом сезоне, он не будет играть три месяца. И под очень большим вопросом Марьян Швед, так же и Ефим Конопля. Это крайне важные футболисты, которые в тот период, когда мы были на пике формы, играли.

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У Траоре новое повреждение. Тендинит квадрицепса. Думаю, к началу сборов он будет готов. Это важный футболист для нас, нашего футбола. Особенно на чужой половине поля, где он играет корпусом очень хорошо, дает "кислород" нашим восьмеркам, вингерам. То есть очень квалифицированный футболист, что и говорить.

Плюс к потерям Михаил Мудрик, о котором никто не говорит, будто его не было никогда в команде, да? Плюс Петряк, еще травмировавшийся. Но вместо того, чтобы падать, мы побеждали и побеждаем, мы – одно целое, бьемся друг за друга, создаем моменты, даже гораздо больше забиваем, чем до зимнего перерыва. В целом мы – команда, которая больше всех забивает и меньше пропускает. И было бы логичнее, чтобы такие матчи мы выигрывали с большим счетом, но бывают такие финалы, о которых я сказал", – цитирует Йовичевича пресс-служба Шахтера.

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