Оскільки перший матч нового сезону УПЛ проводиться в День Державного прапора України, то перед початком гри підняли унікальний прапор, повідомляє Sport.ua. Саме з ним під час півфінального матчу Олімпіади-1976 у Монреалі між збірними НДР та СРСР вибігав українець Данило Мигаль.

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"У вишиванці та з синьо-жовтим прапором він станцював гопак. Він завжди мріяв передати цей прапор до України. Сьогодні це нарешті сталося. І цей легендарний прапор піднятий сьогодні на відкритті чемпіонату України з футболу", – зазначив президент України Володимир Зеленський під час урочистостей.

Додамо, що Шахтар та Металіст 1925 почали матч о 13:00. Після першого тайму команди не змогли відзначитись голами.

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