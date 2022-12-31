"Гірники" готові вже цієї зими оформити трансфер Давіда Нереса, який дав згоду перебратись в Україну, повідомляє todofichajes.com.

Шахтар хоче підписати Нереса – Аякс відхилив першу пропозицію

Аякс також не проти відходу бразильця, який став отримувати менше ігрового часу у цьому сезоні. Наставник команди Ерік тен Хаг навіть додав Нереса до трансферного списку гравців, яких можна продати. Шахтар готовий заплатити 15 млн євро.

До слова, Давід провів 22 матчі за Аякс у цьому сезоні в усіх змаганнях, у яких забив 4 голи та віддав 2 асисти.

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