Автор першого гола в історії збірної України Іван Гецко проаналізував матч Шахтаря проти Металіста 1925 (2:0) у контексті прийдешнього поєдинку з Монако.

"Думаю, що головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі вже награвав склад і ті тактичні схеми, які будуть використані в поєдинку Ліги чемпіонів проти Монако. Маю на увазі, перш за все, центр захисту й опорну зону.

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У тому, що "гірники" порадували надійністю тилу, є заслуга Сергія Кривцова і Тараса Степаненка, які вчора вийшли в старті. Щоправда, варто відзначити, що Металіст 1925 не зумів протиставити донеччанам гідного опору. Шахтар домінував за всіма компонентами, з іншого боку, добре, що обійшлося без пошкоджень", – цитує Гецка Meta-ratings.

Нагадаємо, вже 17 серпня команда Роберто Де Дзербі протистоятиме Монако у першому поєдинку плей-офф кваліфікації ЛЧ. Матч-відповідь відбудеться 25 серпня.

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