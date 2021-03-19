Шахтар може відпустити Сіпріано в Інтернасьйонал – бразильці пропонують символічну суму
Півзахисник Шахтаря Маркос Сіпріано може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно.
Інтернасьйонал веде переговори щодо можливості підписати Маркоса Сіпріано з Шахтаря, повідомляє Revista Colorada.
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Бразильський клуб бажає орендувати гравця з опцією викупу у розмірі 2 млн євро. Зазначається, що "гірники" не проти відпустити Сіпріано. Раніше гравця ледь не придбав Палмейрас, проте Шахтар в останню мить скасував перехід через непросту кадрову ситуацію в команді.
До слова, Сіпріано провів лише 5 матчів у складі "гірників" у поточному сезоні, записавши до свого активу 1 асист.
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