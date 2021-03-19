Інтернасьйонал веде переговори щодо можливості підписати Маркоса Сіпріано з Шахтаря, повідомляє Revista Colorada.

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Бразильський клуб бажає орендувати гравця з опцією викупу у розмірі 2 млн євро. Зазначається, що "гірники" не проти відпустити Сіпріано. Раніше гравця ледь не придбав Палмейрас, проте Шахтар в останню мить скасував перехід через непросту кадрову ситуацію в команді.

До слова, Сіпріано провів лише 5 матчів у складі "гірників" у поточному сезоні, записавши до свого активу 1 асист.

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