Результат матчу в Римі не залишив "гірникам" простору для маневрів. Чемпіон України змушений був із перших секунд взяти м'яч під контроль. Із цим завданням підопічні Каштру впоралися, але всерйоз загострити ситуацію біля у володіннях Лопеса не виходило. Шахтар наче за помахом чарівної палички якогось лиходія щоразу провалював атаки на відстані 25 метрів від воріт гостей.

Шахтар – Рома – відео голів

Натомість Рома ледь не забила з першої спроби. На 6-й хвилині Майораль вискочив на ударну позицію після передачі з глибини, пішов убік від оборонця і потужно пробив – м'яч пройшов над воротами! Шахтар відповів за кілька хвилин проривом Тете правим флангом, але Алан Патрік не зміг акцентовано пробити з меж штрафного після пасу співвітчизника.

Шахтар – Рома: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги Європи – як це було

Новий спалах активності від обох команд відбувся у середині тайму. Спочатку Спінаццола спробував поцілити в дальню дев'ятку діагональним ударом (трохи мимо), а згодом той же Алан Патрік із середньої дистанції пробив у руки Пау Лопесу. На 29-й хвилині центрхав "гірників" ще раз перевірив пильність кіпера "вовків", пробивши після проходу Мораєса лівою бровкою.

Форвард донеччан на 34-й опинився в епіцентрі найнебезпечнішого моменту Шахтаря, але після навісу Додо не зміг головою переправити м'яч у верхній кут. Цей епізод неабияк розчарував "гірників", які до кінця першої половини нагадали про себе хіба вельми неточним пострілом Соломона метрів із 22-х.

Слабкі надії на підсумковий успіх українського гранда Рома всупереч жанру трилеру поховала на старті другого тайму. Це Карсдорп із боями прорвався правим флангом і прострілив на лінію воротарського, де вільний Борха Майораль головою переправив м'яч у кут воріт Трубіна після невдалого виносу Кривцова.

Тут же Педро міг присоромити всю оборону Шахтаря, але, опинившись без спротиву в центрі штрафного майданчика, не зміг покласти в непрекритий голкіпером кут. За кількадесят секунд нова атака римлян лише дивом не завершилася голом. А на 56-й хвилині вже Трубін парирував ще один постріл головою Майораля.

Здавалося, що Шахтар повністю розклеївся. Рома довела володіння м'ячем до солідних 70 %, а "гірники" на значний часовий відрізок узагалі випали з гри. Та саме в такий момент команда Каштру несподівано зрівняла рахунок: Тете навісив до карної зони "вовків", Алан Патрік прокинув на дальню стійку, і Жуніор Мораєс у падінні переправив м'яч у ворота – 1:1.

Гол форварда збірної України додав адреналіну Шахтарю. Ось уже Коноплянка у фірмовому стилі змістився з флангу й пробив, але Пау Лопес зумів витягнути м'яч із кута та переправив на кутовий. Стандарт використати на свою користь "гірники", щоправда, не зуміли. А запал донеччан поступово згас, і вже до 70-ї хвилини суперники знову повернулися до невисокого темпу.

Це, однак, не завадило Ромі забити вдруге. На 72-й Карлес Перес увірвався у штрафний після розрізної передачі й виклав на тарілочці Майоралю, а Борха спокійно розібрався із Матвієнком і Трубіним – 1:2!

Коли пішов дев'ятий десяток хвилин Шахтар нагадав про себе двома атаками. У першій Матвієнко перспективно ввірвався до карної зони римлян і впав після легкого дотику Бруну Переса. Пенальті? Не для Матеу Лаоса та VAR. Натомість у другій атаці Марлос обігрався із партнером на підступах до штрафного й класно пробив у кут – сейв Лопеса!

Бодай вирвати нічию Шахтар так і не спромігся, програвши двоматчеве протистояння із Ромою із загальним рахунком 1:5. Контраст із літньо-осінніми виступами "гірників" – неймовірний. Та з таким регресом у грі донеччани об'єктивно і не мали шансів на вихід у чвертьфінал.