Интернасьонал ведет переговоры о возможности подписать Маркоса Сиприано из Шахтера, сообщает Revista Colorada.

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Бразильский клуб хочет арендовать игрока с опцией выкупа в размере 2 млн евро. Отмечается, что "горняки" не против отпустить Сиприано. Ранее игрока едва не приобрел Палмейрас, однако Шахтер в последний момент отменил переход из-за непростой кадровой ситуации в команде.

К слову, Сиприано провел всего 5 матчей в составе "горняков" в текущем сезоне, записав в свой актив 1 ассист.

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