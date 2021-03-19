Шахтер может отпустить Сиприано в Интернасьонал – бразильцы предлагают символическую сумму
Полузащитник Шахтера Маркос Сиприано может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.
Интернасьонал ведет переговоры о возможности подписать Маркоса Сиприано из Шахтера, сообщает Revista Colorada.
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Бразильский клуб хочет арендовать игрока с опцией выкупа в размере 2 млн евро. Отмечается, что "горняки" не против отпустить Сиприано. Ранее игрока едва не приобрел Палмейрас, однако Шахтер в последний момент отменил переход из-за непростой кадровой ситуации в команде.
К слову, Сиприано провел всего 5 матчей в составе "горняков" в текущем сезоне, записав в свой актив 1 ассист.
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