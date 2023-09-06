Галатасарай разом з адвокатами Тете намагається вести перемовини із Шахтарем, який вимагає від ФІФА дискваліфікації бразильця, інформує видання Sporx.

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Турки спочатку вважали, що діють в рамках юридичних норм, проте їх налякала досить агресивна позиція Шахтаря з цього приводу. Наразі йдеться про те, щоб "гірникам" виплатили невелику компенсацію за Тете, а вони натомість відкликали свою скаргу до ФІФА.

Нагадаємо, Шахтар взимку 2019 року заплатив Греміо за Тете 15 мільйонів євро. Минулого сезону вінгер виступав за два клуби на правах оренди: першу частину кампанії провів у складі Ліона (19 матчів, 6 голів та 5 асистів), а у січні перейшов до Лестера, де зіграв 14 поєдинків, забивши один м'яч. Бразилець перейшов до Галатасарая вільним агентом (скориставшись правилом ФІФА для легіонерів з УПЛ), підписавши контракт за схемою 4+1.

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