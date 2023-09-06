Галатасарай вместе с адвокатами Тете пытается вести переговоры с Шахтером, который требует от ФИФА дисквалификации бразильца, информирует издание Sporx.

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Турки сначала считали, что действуют в рамках юридических норм, однако их напугала достаточно агрессивная позиция Шахтера по этому поводу. Сейчас речь идет о том, чтобы "горнякам" выплатили небольшую компенсацию за Тете, а они взамен отозвали свою жалобу в ФИФА.

Напомним, Шахтер зимой 2019 года заплатил Гремио за Тете 15 миллионов евро. В прошлом сезоне вингер выступал за два клуба на правах аренды: первую часть кампании провел в составе Лиона (19 матчей, 6 голов и 5 ассистов), а в январе перешел в Лестер, где сыграл 14 поединков, забив один мяч. Бразилец перешел в Галатасарай свободным агентом (воспользовавшись правилом ФИФА для легионеров из УПЛ), подписав контракт по схеме 4+1.

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