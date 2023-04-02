Сабах на останніх хвилинах вирвав перемогу над Габалою – долю зустрічі визначив забитий м'яч Олексія Кащука.

Чемпіонат Азербайджану 2022/23, 28-й тур

Сабах – Габала – 3:2

Голи: Кіртімов, 9, (аг.), Мікельс, 86, Кащук, 90+5 – Іскандеров, 21, Абу Акел, 27

Вже на 9 хвилині Кіртімов забив у власні ворота, вивівши Сабах вперед. Ще до перерви Габала встигла відігратись завдяки голам Іскандерова та Абу Акела.

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Сабах відігрався наприкінці матчу завдяки голу Мікельса, а вже в компенсований час Кащук забив переможний м'яч. Після подачі зі штрафного воротар двічі незграбно відбивав м'яч, який в підсумку відскочив до Олексія, а той пробив у дальній верхній кут.

Таким чином, Сабах набрав 65 очок та розташувався другим у чемпіонаті, а Габала з 36 пунктами залишилась п'ятою.

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