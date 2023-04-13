Сабах хочет подписать 22-летнего украинца на постоянной основе, утверждает Azerisport.

Украинец голом на 90+5 минуте создал чудо-камбек в матче чемпионата Азербайджана – видео взятия ворот

Нынешний сезон Кащук проводит на правах аренды и смотрится просто роскошно – 12+8 в 24 матчах чемпионата Азербайджана. Сабах начал переговоры с Шахтером по поводу полноценного трансфера или хотя бы продления аренды. Правда, "горняки" не могут себе позволить ждать долго, поскольку контракт хавбека истекает летом 2024 года. Transfermarkt оценивает Кащука в 700 тысяч евро.

Добавим, что полузащитник является воспитанником Шахтера, однако за взрослую команду дончан не успел провести ни одного матча. Кащук был важным игроком сборной Украины U-20 на победном чемпионате мира 2019 года.

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