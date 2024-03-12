Матч Шахтар – Минайвідбудеться сьогодні, 12 березня, на стадіоні "Арена Львів". Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом. Дивитися гру онлайн можна у додатку на Setanta Sports, а також на інших провайдерах зі списку UPL.TV. Гру розсудить Володимир Новохатній.

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Старт Шахтаря у весняній частині сезону залишається неоднозначним. "Гірники" набрали 9 із 9 очок, але одна із перемог виявилась технічною – на полі ж з Олександрією зіграли 0:0. Із Кривбасом було веселіше (5:2), однак скандальний гол та мізерна кількість моментів до вилученя Іліча залишили купу питань. Зрештою, на минулому тижні донеччани здолали Колос.

І знову ж таки – з одного боку, маємо 3:2, дубль Кевіна, шикарний вихід Траоре на заміну (гол+пас, шикарна робота в підігруванні та на дальній стійці). Плюс, варто відзначити надзвичайно сміливі заміни Маріно Пушіча, які вилились у гру без чіткої схеми. З іншого боку, до перерви пригадуються мінімальна кількість гостроти й дві однотипно прості помилки в обороні, внаслідок яких Колос виграв перший тайм.

Зазвичай дипломатичний і водянистий Маріно Пушіч після того матчу був розгніваний таким футболом до 45-ї хвилини. "У першому таймі грали самі проти себе", "два пропущених голи – це жахливо". Рідко коли почуєш такі оцінки від головного тренера Шахтаря. Клуб привчив до іншої риторики керманичів.

Тим не менш, поки тактичні й журналістські писаки гавкають, донецький караван виходить на вершину УПЛ. Шахтар після тріумфу над Колосом вирвався на першу сходинку – вперше після 8-го туру, вперше за 7 місяців. Тепер необхідно захищати лідерство, адже Кривбас тримається позаду з рівністю за очками, а СК Дніпро-1 відстає всього на два залікових бали. А ще є Динамо з -5, але й зіграли кияни на 1 гру менше.

Словом, битва за чемпіонство буде непростою. На щастя для "гірників", сьогодні у них простенький суперник – у гості до донеччан завітає Минай. Щоправда, зовсім закидувати капелюхами підопічних Желько Любеновіча не варто, бо може вийти, як у СК Дніпро-1 з Металістом 1925. "Спортклубівці" ледь не програли вдома (1:1), а харків'яни начисто згоріли "лисицям" (0:2).

Такий старт весняної частини УПЛ шокував експертів та вболівальників. Минай за всіма ознаками мав розвалитись – взимку закарпатці втратили 13 футболістів (більшість з них грала в основі), а замість них прийшло 9 нових (серед них багато молоді). Часу, аби дати команді зігратись, Желько Любеновіч не мав.

За таких умов набрати 4 очки з дуже складними суперниками – це епічно. Тим не менш, спад результатів був прогнозованим, адже неможливо за таких перестановок спокійно піднятись з дна таблиці за межі зони вильоту. Вже у поєдинку проти Зорі фани побачили очікувану версію Миная. "Лисиці" виглядали слабко, безідейно, нічого не створивши й дивом уникнувши розгрому, хоча луганці мають колосальні проблеми.

Кадрова ситуація

Травмовані: Воробчак (Минай)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Минай

Шахтар: Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо – Бондаренко – Зубков, Криськів, Судаков, Кевін – Сікан

Минай: Кемкін – Чуєв, Прокопчук, Нємчанінов – Дмитрук, Вітенчук, Петько, Корнійчук – Ременяк, Вакула – Устименко

Прогноз "Футбол 24" – 3:0

Очевидно, що Шахтар – безумовний фаворит. Будь-який результат, окрім перемоги "гірників", стане мегасенсацією. Тим не менш, немає впевненості щодо переконливості вірогідної звитяги, адже поки що донеччани мали серйозні проблеми проти щільних блоків. Та і в захисті привозів вистачає.

Шахтарю потрібно якомога швидше знайти свою гру. Минай – ідеальний варіант, аби "розім'ятись на котах".

Динамо – Зоря: анонс матчу УПЛ