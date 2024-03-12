Матч Шахтер – Минай состоится сегодня, 12 марта, на стадионе “Арена Львов”. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени. Смотреть игру онлайн можно в приложении на Setanta Sports, а также на других провайдерах из списка UPL.TV. Игру рассудит Владимир Новохатний.

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Старт Шахтера в весенней части сезона остается неоднозначным. "Горняки" набрали 9 из 9 очков, но одна из побед оказалась технической – на поле же с Александрией сыграли 0:0. С Кривбассом было веселее (5:2), однако скандальный гол и мизерное количество моментов до удаления Илича оставили кучу вопросов. В конце концов, на прошлой неделе дончане одолели Колос.

И опять же – с одной стороны, имеем 3:2, дубль Кевина, шикарный выход Траоре на замену (гол + пас, шикарная работа в подыгрыше и на дальней стойке). Плюс, стоит отметить чрезвычайно смелые замены Марино Пушича, которые вылились в игру без четкой схемы. С другой стороны, до перерыва вспоминаются минимальное количество остроты и две однотипно простые ошибки в обороне, в результате которых Колос выиграл первый тайм.

Обычно дипломатичный и водянистый Марино Пушич после того матча был разгневан таким футболом до 45-й минуты. "В первом тайме играли сами против себя", "два пропущенных гола – это ужасно". Редко когда услышишь такие оценки от главного тренера Шахтера. Клуб приучил к другой риторике рулевых.

Тем не менее, пока тактические и журналистские писаки лают, донецкий караван выходит на вершину УПЛ. Шахтер после триумфа над Колосом вырвался на первую строчку – впервые после 8-го тура, впервые за 7 месяцев. Теперь необходимо защищать лидерство, ведь Кривбасс держится позади с равенством по очкам, а СК Днепр-1 отстает всего на два зачетных балла. А еще есть Динамо с -5, но и сыграли киевляне на 1 игру меньше.

Словом, битва за чемпионство будет непростой. К счастью для "горняков", сегодня у них простенький соперник – в гости к дончанам приедет Минай. Правда, совсем забрасывать шляпами подопечных Желько Любеновича не стоит, потому что может получиться, как у СК Днепр-1 с Металлистом 1925. "Спортклубовцы" едва не проиграли дома (1:1), а харьковчане вчистую сгорели "лисам" (0:2).

Такой старт весенней части УПЛ шокировал экспертов и болельщиков. Минай по всем признакам должен был развалиться – зимой закарпатцы потеряли 13 футболистов (большинство из них играло в основе), а вместо них пришло 9 новых (среди них много молодежи). Времени, чтобы дать команде сыграться, Желько Любенович не имел.

При таких условиях набрать 4 очка с очень сложными соперниками – это эпично. Тем не менее, спад результатов был прогнозируемым, ведь невозможно при таких перестановках спокойно подняться со дна таблицы за пределы зоны вылета. Уже в поединке против Зари фаны увидели ожидаемую версию Миная. "Лисы" выглядели слабо, безыдейно, ничего не создав и чудом избежав разгрома, хотя луганчане имеют колоссальные проблемы.

Кадровая ситуация

Травмированные: Воробчак (Минай)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Минай

Шахтер: Резник – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педриньо – Бондаренко – Зубков, Крыськив, Судаков, Кевин – Сикан

Минай: Кемкин – Чуев, Прокопчук, Немчанинов – Дмитрук, Витенчук, Петько, Корнийчук – Ременяк, Вакула – Устименко

Прогноз "Футбол 24" – 3:0

Очевидно, что Шахтер – безусловный фаворит. Любой результат, кроме победы "горняков" станет мегасенсацией. Тем не менее, нет уверенности относительно убедительности вероятной победы, ведь пока что дончане имели серьезные проблемы против плотных блоков. Да и в защите привозов хватает.

Шахтеру нужно как можно быстрее найти свою игру. Минай – идеальный вариант, чтобы "размяться на кошках".

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