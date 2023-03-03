Помічник Даріо Срни в Шахтарі Карло Ніколіні розповів, як обмеження на виїзд чоловіків за межі України впливає на команду.

"Поїздка в Роттердам буде іншою виснажливою подорожжю, як фізично, так і психологічно. Поясню, чому. Матчі проти Ренна були у плей-офф, на виліт. Якби ми вибули, то втратили б можливість виїжджати з України щонайменше до літа. Саме єврокубки дозволяють нам перетинати кордон – без цього ми не могли б.

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В такому випадку ті, в кого за кордоном родини, мали б вирішити – або залишити їх там та не бачити чотири місяці, або забрати із собою в Україну, усвідомлюючи усю відповідальність. Такі зараз думки, логістика на межі неможливого. Але ми граємо, ми йдемо далі", – поділився Ніколіні в коментарі Calciomercato.

Додамо, що наступним суперником Шахтаря у Лізі Європи стане Фейєнорд. Перший поєдинок відбудеться 9 березня, а матч-відповідь – 16-го.

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