"Поездка в Роттердам будет другим изнурительным путешествием, как физически, так и психологически. Объясню, почему. Матчи против Ренна были в плей-офф, на вылет. Если бы мы выбыли, то потеряли бы возможность выезжать из Украины как минимум до лета. Именно еврокубки позволяют нам пересекать границу – без этого мы не могли бы.

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В таком случае те, у кого за рубежом семьи, должны были бы решить – или оставить их там и не видеть четыре месяца, или забрать с собой в Украину, осознавая всю ответственность. Такие сейчас мысли, логистика на грани невозможного. Но мы играем, мы идем дальше", – поделился Николини в комментарии Calciomercato.

Добавим, что следующим соперником Шахтера в Лиге Европы станет Фейенорд. Первый поединок состоится 9 марта, а ответный матч – 16-го.

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