Інсайдом щодо можливих трансферів "гірників" поділився журналіст телеканалів "Футбол" Ігор Бурбас.

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"У Шахтаря є пропозиції не лише по Хочолаві, а й по оренді Сіпріано. Тому для підстраховки до першої команди повернули досвідченого універсала Бутка, який може закрити як правий, так і лівий фланги оборони", – написав Бурбас у Twitter.

Додамо, що бразилець Сіпріано приєднався до Шахтаря два роки тому, але наразі далекий від звання основного – всього 18 матчів у всіх турнірах. Грузин Хочолава виступає у донецькому клубі на один рік довше.

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