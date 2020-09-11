Инсайдом относительно возможных трансферов "горняков" поделился журналист телеканалов "Футбол" Игорь Бурбас.

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"У Шахтера есть предложения не только по Хочолаве, но и по аренде Сиприано. Поэтому для подстраховки в первую команду вернули опытного универсала Бутко, который может закрыть как правый, так и левый фланги обороны", – написал Бурбас в Twitter.

Добавим, что бразилец Сиприано присоединился к Шахтеру два года назад, но пока далек от звания основного – всего 18 матчей во всех турнирах. Грузин Хочолава выступает в донецком клубе на один год дольше.

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