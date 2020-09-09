"Кілька тижнів тому у нас було зібрання ради директорів, присвячений розвитку академії. Головна стратегічна мета – щоб 30% ігрового часу у всіх офіційних матчах першої команди належали вихованцям академії.

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Сьогодні ми на порозі 18-19%, і нам є куди рости. Це лягає в нашу стратегію. Те, що робить тренерський штаб, відповідає нашій філософії. Упевнений, ми станемо залучати якомога більше гравців академії в першу команду як в товариських, так і в офіційних матчах.

Добре себе проявили Судаков, Мампассі, Турбаєвський... Ми не повинні забувати, що деяких хлопців не запросили, тому що на цих позиціях у Луїша Каштру були футболісти, а запросили на позиції тих, хто був викликаний в національні збірні.

Також ми не повинні забувати про В'юнника, Очеретько та інших хлопців, які залишилися в дублі. Вони теж перспективні. Хочу сказати, що у нас в U-21 дуже перспективна молодь, і я сподіваюся, найближчим часом вона про себе заявить", – сказав Палкін в ефірі Shakhtar News.

Нагадаємо, у Шахтарі є одразу два натуралізовані українці бразильського походження – Марлос та Жуніор Мораєс.

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