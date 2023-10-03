"Судаков з літа хоче піти. Для них всіх приклад Мудрика такий – а чим ми гірші? Чому його продали, а нас не продають? Воно сидить всередині. От ми відіграли такий сезон, то дайте нам кращий контракт, підніміть зарплату. До рівня ветеранів Степаненка, Матвієнка.

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Почалися нефутбольні розмови. Судаков і Ювентус – є розмова, є інтерес. Але Ювентус розраховує заплатити максимум 15 мільйонів, а Шахтар розраховує на 50-70. У Судакова 4 роки контракту. Є шанси, що він зараз поїде? Немає.

Але починаються такі розмови, які явно не додають команді. Минулого року такого не було. Ці футболісти були голодні до гри, хотіли себе показати. Зараз такого нема. Подивіться на Бондаренка цього сезону і минулого. Дві червоні на старті, не розуміє, що робиться", – резюмував Циганик у ефірі Циганик LIVE.

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