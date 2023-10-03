"Судаков с лета хочет уйти. Для них всех пример Мудрика такой – а чем мы хуже? Почему его продали, а нас не продают? Оно сидит внутри. Вот мы отыграли такой сезон, дайте нам лучший контракт, поднимите зарплату. До уровня ветеранов Степаненко, Матвиенко.

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Начались нефутбольные разговоры. Судаков и Ювентус – есть разговор, есть интерес. Но Ювентус рассчитывает заплатить максимум 15 миллионов, а Шахтер рассчитывает на 50-70. У Судакова 4 года контракта. Есть шансы, что он сейчас уедет? Нет.

Но начинаются такие разговоры, которые явно не прибавляют команде. В прошлом году такого не было. Эти футболисты были голодны к игре, хотели себя показать. Сейчас такого нет. Посмотрите на Бондаренко в этом сезоне и в прошлом. Две красные на старте, не понимает, что делается", – резюмировал Цыганык в эфире Циганик LIVE.

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