Дев’ять років тому Шахтар вперше зіграв свій домашній єврокубковий матч за межами Донецька. Через російське вторгнення "гірникам" довелося переїхати на Арену Львів.

Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR пригадує перший сезон Шахтаря у Лізі чемпіонів, який команда розпочала не на рідній Донбас Арені. 30 вересня 2014-го у Львові "помаранчево-чорні" приймали Порту.

Дежавю з Порту та іспанцями

Як і цьогоріч, жереб відправив "гірників" у групу до Порту. Крім того, у квартет із Шахтарем потрапив представник Іспанії. Тоді це був Атлетік, а тепер – Барселона. Ну і неймінг четвірки був ідентичним теперішньому – остання група Н.

2014-го Шахтар розпочинав груповий етап поєдинком на Сан Мамесі. Команда Мірчі Луческу привезла із Більбао стратегічно вигідну нічию 0:0. Натомість у паралельному протистоянні Порту не помітив білоруський БАТЕ і відвантажив супернику шість сухих м’ячів.

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У другому турі білоруси сенсаційно перемогли Атлетік із Ернесто Вальверде – 2:1. А Шахтар і Порту видали феєричний матч у Львові, де вперше відбувався поєдинок Ліги чемпіонів. На 35-й хвилині португальці могли забивати – за фол Олександра Кучера проти Ясіна Браїмі рефері Джюнейт Чакир призначив пенальті. Проте Андрій Пятов парирував удар алжирця.

А по перерві Кучер реабілітувався і видав гольову передачу на Алекса Тейшейру. На 85-й хвилині Луїс Андріано забив вдруге – здавалося, ось вона – перемога. Проте підопічні Хулена Лопетегі дивом врятувалися і шокували стадіон. Джексон Мартінес оформив пізній дубль на 89-й та четвертій компенсованій хвилинах.

Хуан Кінтеро та Алекс Сандро святкують гол Джексона Мартінеса

Львівська прем’єра

Взагалі переїзд Шахтаря на Арену Львів сприймався тоді дуже неоднозначно. Риторика донецького клубу була суперечливою, а футболісти та представники команди постійно наголошували: "Ми граємо для Донбасу". Про ідентичність з Україною мова йшла вкрай рідко. Варто сказати що не всі львівські вболівальники адекватно розцінили переїзд донеччан. Звідти і поява на матчах скандальних банерів на кшталт "Шахтар геть зі Львова".

Проте, як показав час, то був ідеальний варіант для тимчасового вирішення проблеми. Донецький клуб організував майстер-клас для львів'ян в контексті організації матчів рівня ЛЧ. Починаючи від ремонту вже добряче занедбаного стадіону та завершуючи якісною маркетинговою кампанією із залучення вболівальників на трибуни. Натомість публіка забезпечила якісною підтримкою команду, яка опинилася за межами рідного дому через російську агресію.

БАТЕ у ролі жертви

Два осінні матчі із БАТЕ дотепер вважаються знаковими через серію рекордів, які тоді встановив Шахтар. Наприклад, п’ять м’ячів Луїса Адріано у ворота білорусів дозволяють бразильцю перебувати у зірковій компанії Мессі та Холанда – лише троє гравців в історії ЛЧ відзначалися пента-триком в одному поєдинку. Перемога у Борисові з рахунком 7:0 також серед найбільш розгромних у літописі турніру. Шість голів донеччани забили до перерви – це єдиний такий випадок у Лізі чемпіонів.

12 пропущених від Шахтаря не минули для білорусів безслідно. У чотирьох інших матчах групи у ворота БАТЕ забили стільки ж. Відтак, показник у 24 пропущені м’ячі на груповому етапі тримається у топі. Аналогічний антирекорд ЛЧ у Легії (2016/2017) та Вікторії із Пльзеня (2022/2023).

Центуріони Степаненко і Ракицький

Лише два гравці того Шахтаря залишаються у команді донині. Про сумний досвід Ярослава Ракицького усі пам’ятають – він відлучався у Зеніт. А от Степаненко підтверджує статус клубної легенди, безперервно грає за Шахтар з 2010-го і нещодавно провів свій 400-й поєдинок у помаранчево-чорній футболці.

Третина футболістів Шахтаря зразка 2014/2015 вже завершила активні виступи. Кучер та Пятов розпочали тренерську діяльність, Срна і Шевчук шукають себе в адміністративній роботі. Значна частина бразильців повернулася додому: Марсіо Азеведо, Луїс Адріано, Алекс Тейшейра, Веллінгтон Нем. У Сполучених Штатах ще грають Кривцов і Дуглас Коста, у Греції – Тайсон і Бернард. Троє залишаються у чемпіонатах топ-5 Ісмаїлі, Коваленко та Ордець.

Урок від Баварії

Минуло кілька місяців і Шахтар відчув себе у ролі БАТЕ. Гірники фінішували другими у групі (не завадила навіть поразка у Львові від Атлетіка 0:1) і потрапили у плей-офф на Баварію. Приїзд Пепа Гвардіоли та його команди викликав у Львові неймовірний ажіотаж. Варто сказати, що лише передматчева прес-конференція Пепа зібрала понад сотню журналістів. А проблема зайвого квитка на Арену Львів виникла ледь не у перший день продажу.

Якщо вдома Шахтар виглядав пристойно і зіграв 0:0, то у Мюнхені все зламалося на перших хвилинах. Пенальті + вилучення Олександра Кучера позбавило Шахтар будь-яких шансів, а ще увійшло в історію. Показник 3,59 є найшвидшим у Лізі чемпіонів в контексті червоної картки. Раніше за Кучера з поля не виганяли жодного іншого футболіста. У підсумку на Альянц-Арені хлопці Луческу поступилися 0:7 і припинили боротьбу в ЛЧ.

Шахтар затримається у Львові ще на два роки – до кінця 2016-го. Далі буде переїзд у Харків, а тоді до Києва. Після великого російського вторгнення "гірники" розширять географію домашніх матчів ще більше: у минулому сезоні Шахтар приймав суперників у Лізі чемпіонів у Варшаві, а в поточному розіграші у статусі домашньої арени заявив гамбурзький Фолькспаркштадіон.