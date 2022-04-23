Шахтар повинен визначитися з планами на захисника Маркіньйоса Сіпріано, який виступає у оренді за Сьйон.

Швейцарці хочуть викупити 23-річного гравця на дещо скромніших умовах, інформує Goal.

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Угода про оренду передбачала суму в 1,5 млн євро, однак Сьйон планує тиснути на Шахтар, скориставшись складним становищем "гірників" в умовах війни. Потім "червоно-білі" сподіваються перепродати Сіпріано за 4-6 млн євро. Шахтар точно не може затягувати з продажем бразильця, оскільки влітку 2023-го він стане вільним агентом.

Додамо, що самі донеччани 4 роки тому придбали Сіпріано у Сан-Паулу за мільйон євро. Захисник провів у футболці "гірників" 26 матчів, оформивши один гол та 2 асисти.

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