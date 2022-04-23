Шахтер должен определиться с планами на защитника Маркиньоса Сиприано, выступающего в аренде за Сьон.

Швейцарцы хотят выкупить 23-летнего игрока на более скромных условиях, сообщает Goal.

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Соглашение об аренде предполагало сумму в 1,5 млн евро, однако Сьон планирует давить на Шахтер, воспользовавшись сложным положением "горняков" в условиях войны. Потом "красно-белые" надеются перепродать Сиприано за 4-6 млн евро. Шахтер точно не может затягивать с продажей бразильца, поскольку летом 2023-го он станет свободным агентом.

Добавим, что сами дончане 4 года назад приобрели Сиприано у Сан-Паулу за миллион евро. Защитник провел в футболке "горняков" 26 матчей, оформив один гол и 2 ассиста.

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