Хто б міг подумати, що Шахтар на кінець жовтня резервним складом битиме Реал і відбиратиме очки в Інтера, при цьому перебуваючи на третій позиції в УПЛ? І все це триватиме на тлі спалаху коронавірусу в команді, від якого "помаранчево-чорні" оговтались тільки нещодавно. Таких парадоксальних стартів сезону від "гірників" не було дуже давно.

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Хай там як, а Шахтар вже давно вичерпав ліміт осічок в чемпіонаті. Нічиї з Рухом, Зорею та Десною деякий час парирувались схожими результатами Динамо, однак у попередньому турі донеччани не виграли у Ворскли – і кияни відірвались аж на чотири залікових бали. Ворскла ж випереджає "гірників" на два. Для повного розуміння проблеми варто зазначити, що на тому тижні порівнятися з Шахтарем за очками міг Маріуполь – Маріуполь, Карл!

Азовці не змогли переграти Інгулець у матчі з двома скасованими голами, але загалом старт сезону у підопічних Остапа Маркевича виявився непоганим. Маріуполь перемагав СК Дніпро-1 та Олександрію, відібрав очки у Ворскли, а потім чергував усі види результатів. Іноді команда потерпає від суддівських помилок, іноді арбітри їй допомагають, однак суто у футбольному сенсі колектив виглядає досить симпатично – за очікуваними очками він перебуває на п'ятій позиції. Маріуполь перебував би на ній і в реальній таблиці, якби не страждав від реалізації – Сікан і Ко не забили вже чотири очікуваних голи.

Все це прекрасно, але подібна аналітика немає сенсу перед матчем проти Шахтаря. У складі азовців прописалися аж 13 орендованих гравців "гірників", а донеччани забороняють випускати їх проти себе – таким чином, Остап Маркевич змушений виставити експериментальний склад. При Олександрі Бабичі в основі "молодшого брата" Шахтаря було більше якісних виконавців на повноцінному контракті, але зараз такої глибини складу у Маріуполя немає.

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Кадрова ситуація

Травмовані: Коноплянка, Ісмаїлі, Коваленко, Дентінью, Фернандо – Кащук

Дискваліфіковані: Биков (Маріуполь)

Не зіграють з інших причин: Чех, Топалов, Танковський, Сікан, Сагуткін, Очеретько, Сименко, Муравський, Кулаков, Кирюханцев, Бондаренко, Біблик (Маріуполь; оренда)

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Маріуполь

Шахтар: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвієнко, Корнієнко – Степаненко, Майкон – Марлос, Алан Патрік, Тайсон – Мораєс

Маріуполь: Гальчук – Стасюк, Чоботенко, Петерман, Вєлєв – Вискребенцев, Мишньов – Тищенко, Кулієв, Байдал – Горбунов

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Очевидно, що Луїш Каштру навіть не думає про результат – три очки вже в кишені донеччан, адже у Маріуполя випала вся основа, та й історично азовці схильні до провалів із Шахтарем. Щоправда, рік тому "молодшому брату" вдалося відібрати очки у "гірників", однак це лишень четверта нічия за 49 матчів протистояння – причому за 30 років не було жодної перемоги андердога.

Навряд чи сьогодні буде якийсь розгром, адже Шахтарю важливо провести ротацію перед ЛЧ, уникнувши травм і надавши відпочинок лідерам. Крім того, необхідно навантажити футболістів, які нещодавно повернулись з лазарету. Все це не сприяє гольовій феєрії, тож можна ставити на ТМ 2,5 на користь донеччан.

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