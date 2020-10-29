Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін опинився серед найкращих у своєму амплуа за підсумками 2-го туру Ліги чемпіонів.

Трубін набрав 325 бали за версією Instat, ставши п'ятим найкращим воротарем 2-го туру Ліги чемпіонів.

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За інформацією Команда№1, лідером серед голкіперів став Едуар Менді із Челсі, в активі якого 360 бали. Українця також випередили Давід Де Хеа (345 балів), Кейлор Навас (334) та Аугустін Марчесін із Порту (331).

Нагадаємо, Трубін став одним із героїв матчу Шахтар – Інтер, зберігши свої ворота на замку.

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