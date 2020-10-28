– Вчорашня нічия – як перемога?

– Ще перед матчем я давав інтерв’ю, в якому сказав, що не тільки перемога, а й нічия буде для Шахтаря позитивним результатом. Ми знаємо силу Інтера, ми бачили, як він зіграв проти "гірників" у півфіналі Ліги Європи.

Шахтар – Інтер – 0:0 – відеоогляд матчу

Каштру повністю довірився тим футболістам, які перемогли Реал, – і не прогадав. Так, Шахтар основну увагу приділяв захисту, тому що Інтер атакував великими силами. Були моменти, які могли закінчитися голом. Але Шахтар заслужив на цю нічию. Футболісти віддали всі сили заради позитивного результату.

– Той же склад, що проти Реала, така ж самовіддана гра в обороні. Але чому не вдавалося вибігати в такі ж контратаки, як у Мадриді?

– В Інтера інша тактична схема. Вони грають у п’ять захисників, тому у Шахтаря не було вільних зон. Створення моментів давалося вкрай важко. Після індивідуальних помилок італійців виникали лише напівшанси, їх було мало. По такій грі – це максимум, на який міг розраховувати Шахтар.

– Хто заслуговує на особливу похвалу, окрім Трубіна?

– Важко виділити когось одного. Лінію захисту варто відзначити у повному складі. І невтомний Додо, і Хочолава, і молоді Бондар та Корнієнко… Їм довелося протистояти топовим футболістам – парі Лукаку-Мартінес. Особливо непросто довелося проти бельгійця, який регулярно прочавлював своєю масою.

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Не варто забувати про Соломона, Тете, Марлоса, Маркоса Антоніо, Майкона, які виконали у центрі поля величезний обсяг чорнової роботи. Ця робота начебто непомітна, але потребує серйозних ресурсів.

– Що відбувається з Тайсоном? Остаточно втратив мотивацію?

– Однозначно. Усім відомо, що він не хоче підписувати новий контракт із Шахтарем, а до закінчення чинної угоди залишається якихось півтора місяця. Мотивації у нього немає. Але при цьому людина виходить і грає. Звичайно, нам би хотілося бачити такого Тайсона, яким він був 2-3 роки тому. Проте є реалії – через півтора місяці бразилець покине колектив.

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– Наскільки епізод між Бондарем та Лукаку заслуговував на пенальті?

– Можливо, якісь невеличкі підстави для призначення 11-метрового дійсно були. Лукаку зіграв грамотно, він лягав на опонента, який обхопив його рукою. Але було це картинне падіння, чи Бондар справді настільки тиснув на бельгійця – сказати важко. Вважаю, що болгарський арбітр розібрався з епізодом дуже добре.

– В іншому матчі групи Борусія М розписала нічию із Реалом. А яким, на вашу думку, мав бути оптимальний результат для Шахтаря зі стратегічної точки зору?

– (Усміхається) Звичайно, було б краще, якби Менхенгладбах виграв у Реала, а в наступному турі Шахтар обіграв Борусію. Це було б просто ідеально – ми б відсіяли і Реал, і німців.

Так чи інакше, усе залежить від Шахтаря. Ніхто не міг навіть мріяти, що після двох турів проти таких суперників Шахтар набере 4 очки. Той же Менхенгладбах дивує: команда, яка явно нижча класом, продовжує набирати бали. Маємо рівну групу.

І це при тому, що стартовий склад Шахтаря змінився практично повністю. Приємно, що оновлена команда Каштру здатна нарівних боротися із топовими клубами Європи. Якщо довіра від тренера і прогрес молодих хлопців триватимуть, через 2-3 роки перемоги над Реалом будуть не сенсацією, а закономірністю.

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