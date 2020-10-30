Кто бы мог подумать, что Шахтер на конец октября резервным составом будет бить Реал и отбирать очки у Интера, при этом находясь на третьей позиции в УПЛ? И что всё это будет продолжаться на фоне вспышки коронавируса в команде, от которого "оранжево-чёрные" восстановились лишь недавно. Таких парадоксальных стартов сезона от "горняков" не было очень давно.

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Так или иначе, Шахтер уже давно исчерпал лимит осечек в чемпионате. Ничьи с Рухом, Зарей и Десной некоторое время парировались похожими результатами Динамо, однако в предыдущем туре дончане не выиграли у Ворсклы – и киевляне оторвались аж на четыре зачётных балла. Ворскла же опережает "горняков" на два. Для полного понимания проблемы следует отметить, что на прошлой неделе сравниться с Шахтером по очкам мог Мариуполь – Мариуполь, Карл!

Впрочем, азовцы не смогли переиграть Ингулец в матче с двумя отменёнными голами, но в целом старт сезона у подопечных Остапа Маркевича оказался неплохим. Мариуполь побеждал СК Днепр-1 и Александрию, отобрал очки у Ворсклы, а затем чередовал все виды результатов. Иногда команда страдает от судейских ошибок, иногда ей помогают, но чисто в футбольном смысле этот коллектив выглядит симпатично – по ожидаемым очкам он находится на пятой позиции в УПЛ. Мариуполь находился бы там и в реальной таблице, если бы не страдал от реализации – Сикан и Ко не забили уже четыре ожидаемых гола.

Всё это прекрасно, но подобная аналитика не имеет смысла перед матчем против Шахтера. В составе азовцев аж 13 арендованных футболистов "горняков", а дончане традиционно запрещают арендованным играть против себя – таким образом, Мариуполю нужно выставлять экспериментальный состав. При Александре Бабиче в основе "младшего брата" Шахтера было больше качественных игроков на полноценном контракте, но сейчас такой глубины у азовцев нет. Остапу Маркевичу не позавидуешь.

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Кадровая ситуация

Травмированные: Коноплянка, Исмаили, Коваленко, Дентиньо, Фернандо – Кащук

Дисквалифицированы: Быков (Мариуполь)

Не сыграют по другим причинам: Чех, Топалов, Танковский, Сикан, Сагуткин, Очеретько, Сименко, Муравский, Кулаков, Кирюханцев, Бондаренко, Библык (Мариуполь; аренда)

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Мариуполь

Шахтер: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Корниенко – Степаненко, Майкон – Марлос, Алан Патрик, Тайсон – Мораес

Мариуполь: Гальчук – Стасюк, Чоботенко, Петерман, Велев – Выскребенцев, Мишнёв – Тищенко, Кулиев, Байдал – Горбунов

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Очевидно, что Луиш Каштру даже не думает о результате – три очка уже в кармане дончан, ведь у Мариуполя выпала основа, да и исторически азовцы склонны к провалам с Шахтером. Правда, год назад "младшему брату" удалось отобрать очки у "горняков", однако это лишь четвёртая ничья за 49 матчей противостояния – причём за 30 лет не было ни одной победы андердога.

Вряд ли сегодня будет разгром. Шахтеру важно провести ротацию перед ЛЧ, избежав травм и предоставив отдых лидерам. Кроме того, нужно нагрузить футболистов, недавно вернувшихся из лазарета. Это не способствует голевой феерии, так что можно ставить на ТМ 2,5 в пользу дончан.

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