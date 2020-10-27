Маріуполь розділяє 10 сходинку з московським Спартаком – в обох команд середній вік становить 23,9 років, проте азовці розташовуються нижче через меншу кількість зіграних поєдинків.

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Як повідомляє CIES, Динамо йде на 22 місці, а середній вік футболістів – 24,4 роки. Львів замикає топ-3 наймолодших українських команд (24,8 років і 35 сходинка). Шахтар йде сьомим за цим показником серед клубів УПЛ, а найстаршою командою є Інгулець, середній вік якого становить 28,8 років.

Зауважимо, що після 7-ми турів Динамо лідирує у чемпіонаті України, маючи у своєму активі 17 пунктів. Відрив від Ворскли наразі становить 2 очки, а від Шахтаря – 4.

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Рейтинг топ-20 наймолодших клубів Європи: