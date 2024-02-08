Шахтар проводить останній спаринг на зимових зборах проти Лехії. Склад "гірників" і онлайн-трансляція матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Шахтар завершує підготовку до плей-офф Ліги Європи, де зустрінеться з Марселем. У попередніх шести спарингах "гірники" здобули три перемоги та зазнали двох поразок.

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Сьогодні команда проводить два контрольні матчі. У ранковій грі резервний склад Шахтаря розгромив туркменський Аркадаг, а по обіді основа грає проти польської Лехії.

Трансляція зустрічі відбудеться на клубному YouTube-каналі "гірників". Дивитися гру можна безпосередньо в цій новині. Старт дуелі о 16:30 за київським часом.

Стартовий склад Шахтаря проти Лехії: Різник – Конопля, Бондаренко, Матвієнко, Азаров – Бондаренко – Зубков, Судаков, Криськів, Кевін – Сікан.