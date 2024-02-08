Шахтер и Лехия Гданьск сыграли 8 февраля в контрольном поединке на сборах в Турции. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч 8 февраля 2024 года

Шахтер – Лехия – 1:1

Голы: Зубков, 65 – Сезоненко, 78

Для "горняков" эта игра стала второй за день, последней на сборах и генеральной репетицией перед поединком Лиги Европы против Марселя, который состоится уже через неделю, 15 февраля. Резерв Шахтера несколько часов назад разбил туркменский Аркадаг (4:1), а вот против Лехии вышла основа. Похоже, именно этот состав Марино Пушич наигрывает на еврокубковый матч с Марселем. Конечно, не стоит забывать о Тарасе Степаненко, который продолжает восстановление.

Лехия представляет второй дивизион Польши, но претендует на выход в Экстраклясу (4 место и 2 очка отставания от лидера). В стартовом составе гданьской команды вышли украинцы Богдан Сарнавский (в свое время играл за Шахтер), Максим Хлань, а также Иван Желизко – полуфиналист молодежного Евро-2023.

Шахтер – Лехия: онлайн-трансляция второго матча за день

Первый тайм получился довольно нервным – без голов, зато с достаточным количеством эмоций, споров и желтых карточек. Остроты было больше от Шахтера, но Сарнавский в игру почти не вступал – разве что однажды забрал мяч после удара Сикана. Что касается Лехии, то польская команда за первую половину почти не беспокоила Дмитрия Ризныка. Можно вспомнить разве что неточный обводящий удар в дальний угол.

На 39-й минуте Сикан таки забил после навеса Азарова, однако арбитр отменил гол из-за нарушения правил со стороны Даниила, который, очевидно, слишком активно боролся с соперником.

После перерыва стало интереснее. С ударом Крыськива справился Сарнавский, а на 59-й минуте Шахтер чуть не пропустил из центра поля. Ризнык далеко вышел из ворот и получил за воротничок с центральной линии. Мяч опустился на сетку ворот – было очень близко.

Наконец, на 65-й Шахтер таки повел в счете. Отличился Александр Зубков. 11-й номер "горняков" вошел в штрафную и нерабочей правой ногой положил в дальний угол. Лехия ответила на 78-й. Сезоненко из пределов вратарского направил мяч в сетку после прострела с фланга и рикошета. Это был последний гол в матче – 1:1.

Таким образом, Шахтер завершил зимние сборы в Турции. В следующий четверг, 15 февраля, "горняки" сыграют первый матч плей-офф Лиги Европы против Марселя. Номинально домашний для Шахтера поединок состоится в Гамбурге.

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