Шахтер проводит последний спарринг на зимних сборах против Лехии. Состав "горняков" и онлайн-трансляция матча – в этой новости на "Футбол 24".

Шахтер завершает подготовку к плей-офф Лиги Европы, где встретится с Марселем. В предыдущих шести спаррингах "горняки" одержали три победы и потерпели два поражения.

Шахтер резервистами разгромил скандальную команду диктатора Туркменистана – Эгиналдо оформил дубль

Сегодня команда проводит два контрольных матча. В утренней игре резервный состав Шахтера разгромил туркменский Аркадаг, а после обеда основа играет против польской Лехии.

Трансляция встречи состоится на клубном YouTube-канале "горняков". Смотреть игру можно непосредственно в этой новости. Старт дуэли в 16:30 по киевскому времени.

Стартовый состав Шахтера против Лехии: Ризнык – Конопля, Бондаренко, Матвиенко, Азаров – Бондаренко – Зубков, Судаков, Крыськив, Кевин – Сикан.